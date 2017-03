Hai mẹ con bị giết dã man

Sáng 15-5, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập trước nhà anh Nguyễn Văn Phương (47 tuổi, ngụ ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) để xem cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với chị Huỳnh Thị Chi (45 tuổi, vợ anh Phương) và cháu Nguyễn Thị Trà (9 tuổi, con của chị Chi), hai nạn nhân bị kẻ thủ ác sát hại tại nhà.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ một con dao và nhiều vật dụng khác. Hiện trường vụ án đã được phong tỏa Ngôi nhà của nạn nhân Lúc 20g ngày 14-5, anh Nguyễn Văn Thành (em cô cậu của chị Chi) là người thường xuyên ngủ ở nhà chị Chi phát hiện cháu Trà bị kẻ thủ ác chém hàng chục nhát dao vào đầu, nằm chết bên vũng máu, ngay giữa nhà trên. Gần đó là chị Huỳnh Thị Quý (36 tuổi, tự Út, em ruột chị Chi) bị chém nhiều nhát nằm bất tỉnh, phía sau nhà là chị Chi cũng bị giết chết với hàng chục nhát dao trên người. Ngay lập tức chị Quý được đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây có khả năng là một vụ giết người cướp tài sản. Bởi kẻ thủ ác sau khi gây án đã cạy tung các cánh cửa tủ, lục tung các đồ vật trong gia đình. Theo TƯỜNG VÂN (TTO)