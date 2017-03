Hai mẹ con thuê xe Innova vào Dinh 3 trộm

Chiều 19-6, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thọ (53 tuổi) và Nguyễn Thị Xuân (23 tuổi), cùng ngụ TP Vinh, Nghệ An. Bà Thọ đã bị cơ quan Công an TP Đà Lạt tạm giam để tiếp tục điều tra, riêng Xuân được cho tại ngoại vì có con nhỏ.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, chị Lê Thị Thanh Thủy (42 tuổi, ngụ Quận Ba Đình, TP Hà Nội) khi đang tham quan ở Dinh III thì phát hiện giỏ xách của mình bị rạch lấy mất 18 triệu đồng nên báo cho bảo vệ dinh.

Thông qua camera ghi hình, ngay sau đó lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt đã bắt được bà Thọ ngay trong khu vực Dinh III, và bắt Xuân khi đang chờ taxi trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Đà Lạt).

Tại cơ quan chức năng, bước đầu bà Thọ đã khai nhận cùng chồng là Nguyễn Quang Sính (58 tuổi) và con gái đi xe khách từ Vinh vào, rồi thuê ôtô Innova từ QL1 lên Đà Lạt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.