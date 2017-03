Hai ngày chuẩn bị gây án của Lê Văn Luyện

Anh Nguyễn Văn Trường (Bí thư Đoàn xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang) vẫn nhớ như in cuộc lấy lời khai chính thức đầu tiên của Lê Văn Luyện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Giang khi được mời làm giám hộ cho nghi can chưa đủ 18 tuổi này.

"Luyện khá bình tĩnh, khai rành mạch quá trình trước và sau khi gây án... Anh ta chỉ ngập ngừng khi nhớ lại thời gian cụ thể", anh Trường kể.

Bí thư Đoàn xã Thanh Lâm - người giám hộ lời khai cho hung thủ Lê Văn Luyện. Ảnh: N.T.

Hai tuần trước khi gây thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện về quê mang trộm chiếc Dream của gia đình của người chú đi cầm cố lấy 5 triệu đồng. Có tiền rủng rỉnh, Luyện bắt xe khách về Hà Nội. Dọc đường đi, hắn mua chiếc điện thoại giá một triệu đồng.

Ngày 11/8 Luyện về Hưng Yên đến nhà người từng làm thợ hồ với mình, rủ đi gặp một thiếu nữ ở gần đây. Ngày hôm sau (12/8), Luyện quay về Bắc Giang. Tiền trong túi dần vơi đi, trong khi xe máy của chú vẫn ở tiệm cầm đồ, Luyện nảy sinh ý định đi cướp tại tiệm vàng.

"Luyện khai không về nhà mà thuê phòng nghỉ để vạch kế hoạch gây án", người giám hộ cho nghi can giết người tại tiệm vàng cho biết. Anh kể, Luyện khai đã nhờ bạn chở xuống chợ Chũ (cách nơi gây án vài chục km) tìm mua con dao phớ. Hắn nói dối mua để phòng thân nhỡ ra đường có người bắt nạt. Tuy nhiên, dao quá dài không để vừa trong ba lô nên Luyện chỉ mua một chiếc đèn pin.

Tối 20/8, Luyện theo chân bạn đi đánh xóc đĩa. Ban đầu, hắn không tham gia nhưng sau đó cũng nhập cuộc và bị thua sạch tiền. "Luyện nói lúc này càng quyết tâm thực hiện bằng được việc đi cướp", anh Trường nhớ lại.

Luyện nhận là thủ phạm sát hại cả gia đình anh Ngọc. Ảnh: Xuân Mai.

Ngày 21/8, Luyện mua được dao phớ vừa ý ở chợ Chũ và dao bấm của người đi bán dạo với giá 45.000 đồng. Bán được chiếc điện thoại, hắn tiếp tục thuê nhà nghỉ.

Sáng 22/8, Luyện bắt xe khách từ phố Sàn ra thành phố Bắc Giang. Ngồi trên xe, thấy tiệm vàng Ngọc Bích khang trang, biển hiệu to đẹp, đông khách ra vào, hắn đã "chấm" nơi này. Tối đó, Luyện quanh quẩn ở đây để quan sát sinh hoạt của gia chủ và địa hình xung quanh, rồi ngủ quên tại khu chợ đối diện tiệm vàng.

Khi tỉnh dậy, thấy hàng quán bán đồ ăn ban đêm và lò bánh mỳ ở gần tiệm vàng vẫn mở cửa phục vụ khách, Luyện không dám ra tay. Hắn đi lang thang rồi thuê một phòng nghỉ ở gần đó ngủ vùi cho đến 5 giờ chiều ngày 23/8. Luyện trả phòng, tiếp tục đi rình tại tiệm Ngọc Bích.

Anh Trường cho biết, khai với cảnh sát Luyện thú nhận chờ đến khoảng 2-3h sáng ngày 24/8 khi hàng quán xung quanh đã đóng cửa, hắn trèo lên cây trước cửa tiệm vàng, leo lên mái tôn của nhà cạnh đó thì trời đổ mưa. Luyện ướt hết người, leo lên ban công tầng 3 của ngôi nhà "mục tiêu".

Sau khi dùng dao cậy cửa kính, Luyện đột nhập tiệm vàng. Sau chừng 3 tiếng rình mò ở đây, hắn đã cắt điện hệ thống camera và báo động, chém chết vợ chồng chủ tiệm cùng con gái 18 tháng tuổi của họ. Con gái lớn của gia chủ bị hắn chém đứt bàn tay, gây thương tích ở đầu nhưng may mắn được cứu sống.

Luyện khai vơ vét được số lượng vàng lớn trong tủ kính dưới tầng 1, hắn tẩu thoát bằng lối cửa sau.

Trong ký ức của vị Bí thư Đoàn xã Thanh Lâm, Luyện vốn hiền lành, ít nói. "Thi thoảng về quê Luyện còn đánh bóng chuyền với chúng tôi, ai ngờ gây tội kinh khủng quá", anh nói.

Trong vụ án này, ngoài Luyện được xác định là hung thủ duy nhất, cơ quan điều tra còn khởi tố bố anh ta cùng 4 người thân về tội không tố giác và che giấu tội phạm. Riêng mẹ Luyện sau ít ngày bị tạm giữ đã được thả về nhà vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm.

Kể về người phụ nữ này, một cán bộ xã chép miệng: "Tội cô ấy, vì thương con mù quáng mà mấy hôm nay cứ bịt kín mặt tránh mọi người mỗi khi ra đường".

Theo Hà An (VNE)