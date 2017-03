Hai ngày triệt phá 2 điểm đá gà, bắt giữ 25 đối tượng

Vụ mới nhất vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 13-12, lực lượng cảnh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, kinh tế ma túy và chức vụ Công an huyện Tri Tôn bất ngờ đột kích vào một sòng gà phía sau khu nhà dân thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia giáp ranh với xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (Kiên Giang) bắt giữ 17 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền. Đồng thời thu giữ 14 điện thoại, 35 xe máy, 12 con gà đá và trên 20 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, cùng nhiều tang vật có liên quan.



17 đối tượng đá gà và bầu cua tại cơ quan công an vào chiều tối 13-12

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại sới đến từ nhiều địa phương ở hai huyện Tri Tôn (An Giang) và huyện Giang Thanh (Kiên Giang).

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 12-12, Công an huyện Tri Tôn cũng đã bắt quả tang vụ đá gà ăn tiền tại ấp An Lương, xã Lương Phi rồi bắt quả tang tám đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Các đối tượng này đến từ các xã Lương Phi, An Tức, Lương An Trà của huyện Tri Tôn. Tang vật thu giữ gồm: bảy xe máy, ba con gà đá, ba điện thoại di động. Qua khám xét trên người các đối tượng Công an huyện Tri Tôn thu được 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng khác dùng để đá gà.

Hiện hai vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.