Hai nghi can đâm chết SV làng đại học đầu thú

Theo BÁ SƠN (TTO)



Hai nghi can đầu thú tên Danh Út Đẹt (25 tuổi) và Danh Vương (26 tuổi) cùng quê tại Kiên Giang. Theo điều tra ban đầu, Danh Út Đẹt và Danh Vương từ quê lên Bình Dương làm nghề tự do. Sau khi gây án, Đẹt và Vương bỏ trốn về Kiên Giang rồi ra cơ quan công an tại đây đầu thú.Vào đêm 5-5, sinh viên Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, quê Long An) đang trên đường về về nhà trọ tại P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An (thuộc khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) thì bị hai đối tượng đi trên xe máy áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát khiến Trung tử vong tại chỗ.Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Trung bị trúng bốn nhát dao vào tim và động mạch, một nhát vào sườn.Hai đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Theo Trường ĐH Kinh tế-Luật Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung là sinh viên năm cuối ngành Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán của trường; có học lực khá với điểm trung bình học tập 7,04.Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ án này.