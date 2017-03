Hai nghi can gây ra hàng chục vụ trộm tài sản

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hai nghi can là Trần Văn Trãi (21 tuổi) ngụ TP Cần Thơ và một nghi can nữ khoảng 40 tuổi để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây chính là hai nghi can nằm trong băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tại lễ hội ẩm thực.

Người phụ nữ bị bảo vệ lễ hội bắt. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2-12, hai nghi can trên cùng với các đồng bọn gồm năm đến bảy người cả nam lẫn nữ lợi dụng nơi diễn ra lễ khai mạc rất đông người đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản (là dây chuyền, bông tai) ở khu vực lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực Đồng Nai lần thứ 5 diễn ra tại quảng trường tỉnh Đồng Nai.

Trước sự tri hô của các nạn nhân, lực lượng an ninh bảo vệ liên hoan ẩm thực đã nhanh chóng có mặt, bắt được hai nghi can trên. Số còn lại đã nhanh chân lẩn trốn giữa dòng người đông đúc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.