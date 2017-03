Hai nghi can giết người sau đám giỗ đầu thú

Theo ĐỨC THANH (TTO)



Ngày 28-9, thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, phó trưởng Công an Q.11 (TP.HCM), cho biết tối 27-9, hai nghi can Nguyễn Văn Khuya (27 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ Q.11) và Nguyễn An Bình (26 tuổi, quê Long An, ngụ Q.11) đã được gia đình đưa đến công an đầu thú.Trước đó, hai nghi can trên gây ra cái chết cho anh Thái Văn Bình (38 tuổi) đêm 25-9 trên địa bàn P.1, Q.11 và bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ.Thượng tá Thủy cho biết hai nghi can trên đã thừa nhận hành vi giết người và giao nộp 1 con dao dùng để chém anh Bình, còn 1 con dao nữa cả hai khai đã ném mất trong khi bỏ trốn.Ngay trong đêm, Công an quận 11 đã bàn giao 2 nghi can cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trước đó giữa anh Văn Bình và Khuya tại đám giỗ của một người quen ở huyện Cần Đước, Long An.Khoảng 18g15 ngày 25-9, anh Bình và Khuya hẹn gặp nhau trước siêu thị Express (ngã tư Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ, P.1, Q.11). Do sợ bị Khuya hành hung nên anh Bình đi cùng hai em trai là Thái Văn Tài, Thái Văn Đức.Về phía Khuya, khi đến chỗ hẹn đã rủ theo An Bình (26 tuổi, quê Long An).Khi đi, An Bình có mang theo mã tấu để “nói chuyện” phải quấy với đối thủ. Khi gặp nhau tại điểm hẹn, Khuya đã ra lệnh cho An Bình “chém chết hết cho tao”.Lập tức An Bình cùng với Khuya rút dao, mã tấu tấn công ba anh em Văn Bình. Nạn nhân Văn Bình bị đâm hai nhát làm thủng phổi, gan, gục xuống tại chỗ, riêng anh Thái Văn Tài bị chém một nhát, bị thương dưới cằm. Gây án xong, cả hai chạy về hướng đường Minh Phụng tẩu thoát.