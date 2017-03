Hai nghi phạm dìm người phụ nữ xuống mương bị bắt

Ngày 30/4, công an tỉnh Hà Nam đã bắt hai nghi phạm Phạm Mạnh Hùng (48 tuổi ở Hà Nội) và Phạm Minh Thành (22 tuổi ở Hà Nam) liên quan đến vụ án một phụ nữ bị dìm xác xuống mương nước ở khu vực cánh đồng thôn Yên Ninh, huyện Duy Tiên, Hà Nam được phát hiện hơn chục ngày trước đó.

Họ là cậu cháu của nhau. Một ngày trước đó, nạn nhân xấu số được xác định là Sin Chan Xian (tức Kim Xuân Tiên, 47 tuổi ở tỉnh Kiên Giang, Trung Quốc). Người phụ nữ này hành nghề buôn bán ở Việt Nam.

Bước đầu, theo lời khai, do hành nghề xe ôm nên cách đây khoảng 3 năm, Hùng có quen với chị Sin. Do biết tiếng Trung Quốc nên cả hai nhanh chóng thân thiết và thi thoảng làm ăn chung với nhau. Gần đây, do nợ nần nhiều, Hùng nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này hòng cướp tài sản.

Theo đó, ngày 8/4, biết chị Sin sẽ sang Việt Nam, Hùng đã rủ về quê tại xã Mộc Nam huyện Duy Tiên chơi. Trước khi cả hai cùng về, Hùng đã điện cho cháu ruột của mình là Phạm Minh Thành chuẩn bị hung khí gây án, cướp tài sản.

Dọc đường đèo bằng xe máy từ Hà Nội về quê, Hùng đã chở chị Sin đến khu vực cánh đồng vắng vẻ để thuận cho việc ra tay sát hại. Qua lời khai, Hùng và Thành đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, cả hai lục soát lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi dìm xác nạn nhân xuống mương nước hòng phi tang. Hai ngày sau, sợ bị lộ chúng mang cọc tre, tảng bê tông lớn để ghìm xác nạn nhân xuống mương.

Vụ án chỉ bị phát hiện khi một người dân đi đánh cá qua lại khu vực này.

