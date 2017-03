Hai người bỏng nặng khi lắp biển quảng cáo

Tại thời điểm trên, anh Thanh và anh Phúc đang thi công trên mái nhà để lắp đặt biển quảng cáo tại cửa hàng trên (nằm dọc đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Thạnh Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm vào lưới điện trung thế tạo ra tiếng nổ lớn. Luồng điện mạnh đã phóng thẳng vào hai người khiến cả hai bị bỏng nặng, trong đó anh Thanh bị bỏng nặng toàn thân.



Các nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang gần đó nhưng do bị bỏng nặng và khu vực phòng khám bị mất điện nên sau khi được các y, bác sĩ sơ cứu, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu chữa trị tiếp.





Theo Quách Lắm (DT/Báo Tin tức)