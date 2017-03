Hai người chết sau hai vụ ôtô đâm xe máy liên tiếp

Vụ tai nạn thứ nhất giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân) khiến anh Nguyễn Văn Vẹn (21 tuổi, quê Trà Vinh) chết tại chổ.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 20h20’, xe buýt chạy tuyến bến xe Miền Tây - An Sương mang BKS 53N- 9069 do tài xế Đỗ Hoàng Dự (35 tuổi, ngụ Q.8) điều khiển lưu thông theo hướng vòng xoay An Lạc đi An Sương.

Khi vừa vượt qua giao lộ với đường quốc lộ 1A - Hương Lộ 2 khoảng 100 mét thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 84L - 001.47 do anh Vẹn cầm lái lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, anh Vẹn cùng phương tiện bị xe buýt kéo lê khoảng 10 mét. Nạn nhân ngã vào gầm xe và bị bánh xe buýt cán qua chết tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã có mặt điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Đến gần 22h cùng ngày, xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bình Hưng Hoà.

Khoảng 1 giờ sau, trên đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua P. Tân Tạo (quận Bình Tân) cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác giữa xe tải và xe máy khiến anh Lê Văn Tiệp (26 tuổi, quê Bến Tre) tử vong.

Bị xe tải kéo lê dưới gầm gần 20m, một người thiệt mạng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải BKS 64H- 5125 do anh Lê Đình Sang (32 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM đi Quốc lộ 1A.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 71S5- 1560 do anh Lê Văn Tiệp điều khiển lưu thông cùng chiều. Bị xe tải cuốn vào gầm, kéo đi khoảng 20m, anh Tiệp chết tại chỗ.

Rất đông người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường để xem vụ việc, cùng với hiện trường chiến xe án ngự gần phân nửa làn đường Trần Đại Nghĩa khiến giao thông qua khu vực rất khó khăn. CSGT và công an điều tra quận Bình Tân đã có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Theo Trung Kiên – Sỹ Phương (Dân trí)