Hai người đàn ông đột tử trong rừng

Ngày 18/10, ông Chu Ngọc Điệp, Trưởng Công an xã Ia Xier, Sa Thầy, Kon Tum xác nhận, trên địa bàn huyện vừa có 2 người dân tử vong nhưng do bệnh lý chứ không phải do bẫy phải “thú thần” như một số thông tin đồn đoán.

Trước đó, ngày 9/10, ông Hà Văn Tằm (53 tuổi) cùng 3 con trai (cùng trú thôn 2, xã Ia Xier) đi vào rừng Chư Mom Ray bẫy thú rừng. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, bỗng dưng ông Tằm lên cơn đau rồi đột tử. Hai ngày sau (11/10), anh Hà Văn Quyền (42 tuổi, trú thôn 2, xã Ia Xier) cùng 2 người trong thôn cũng vào khu rừng này để đi săn. Đến khoảng 21h40’ cùng ngày, anh Quyền đau ngực, ho ra máu và tử vong. Ngày 13/10, người thân mới đưa thi thể anh Quyền về nhà mai táng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình 2 nạn nhân đã viết giấy không đề nghị điều tra hai cái chết bất ngờ với lý do: anh Quyền có tiền sử bị bệnh tim, còn ông Tằm có tiền sử cao huyết áp. Rất có thể do trong lúc vào rừng căn bệnh tái phát, cả 2 đều không mang theo thuốc nên dẫn đến tử vong. Còn nguyên nhân chết do bẫy phải “thú thần”, bị báo thù chỉ là thông tin đồn đoán vô căn cứ, không có thật. Ông Điệp cũng cho biết, cả 2 nhóm người trên đều đi cùng người thân trong gia đình, họ không hề có mâu thuẫn gì trước đó nên loại trừ nghi án hình sự. Theo Thiên Thư (Dân trí)