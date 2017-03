Hai người đàn ông nhảy cầu Phú Lương tự tử

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện hai người đàn ông nhảy cầu tại khu vực cầu Phú Lương, hướng Hà Nội - Hải Phòng (trên QL5 qua TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên Công an TP Hải Dương.

Đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin: “Vào sáng 22-2, công an thành phố nhận được tin người dân báo có vụ hai người đàn ông nhảy cầu tự tử. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khu vực phát hiện các nạn nhân là bờ mương ven sông Thái Bình, dưới chân cầu Phú Lương. Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường vụ việc”.



Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực cầu Phú Lương sau khi sự việc xảy ra.

“Trong số hai nạn nhân, một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một thanh niên khoảng 14 tuổi. Thời điểm phát hiện sự việc, cả hai đều không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính. Sau khi đưa vào cấp cứu tại BV 7, thanh niên 14 tuổi đã tử vong, người đàn ông 50 tuổi hiện đang bất tỉnh nên chưa thể biết thêm được điều gì” - Đại tá Đạm thông tin.



Tại khu vực nơi hai nạn nhân nhảy xuống, vẫn còn một chiếc xe đạp của nạn nhân, bên trong giỏ xe có đôi dép. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.