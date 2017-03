Hai người đàn ông nhảy cầu Phú Lương tự tử

“Trong số hai nạn nhân, một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một thiếu niên khoảng 14 tuổi. Sau khi đến bệnh viện, thiếu niên 14 tuổi đã tử vong còn người kia bất tỉnh. Cả hai đều không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính” - Đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP Hải Dương thông tin.



• Liên quan đến vụ thanh niên tự tử ở hồ Thạc Gián (thuộc phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào tối 21-2, chiều 22-2, Công an quận Thanh Khê có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy và UBND quận. Theo đó, ngay khi nhận tin, bốn Công an phường Vĩnh Trung đến ngay hiện trường, thuyết phục nhưng anh ta không hợp tác, di chuyển ra giữa hồ. Vì vậy, công an kêu gọi hai người dân có khả năng bơi lội nhảy xuống ứng cứu nhưng đối tượng đã lui dần ra giữa rồi chìm xuống hồ. Người dân và cơ quan chức năng nhanh chóng cứu vớt, sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân nghiện ma túy, bị ảo giác.