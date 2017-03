Hai người Lào chở 60 bánh cần sa vào Việt Nam tiêu thụ

Khoảng 20g đêm 26-11, khi Khên Xon (31 tuổi) và Nênh Vàng (17 tuổi, cùng trú huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đi trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux mang biển kiểm soát Lào, chở cần sa chạy từ Lào sang Hà Tĩnh.

Lúc xe ô tô của Khên Xon và Nênh Vàng vào đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo bắt quả tang.



Khên Xon và Nênh Vàng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: T.MẠNH

Kiểm trên trên xe ô tô, biên phòng và công an thu giữ tang vật 60 bánh cần sa (trọng lượng khoảng 60 kg).



Bước đầu, Khên Xon và Nênh Vàng khai nhận đã vận chuyển số cần sa trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Chiều 27-11, Phòng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Khên Xon, Nênh Vàng và đang mở rộng điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia trên.

-Trước đó, ngày 25 và 26-11, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã phá thành công hai chuyên án, bắt giữ Hoàng Thị Lê (30 tuổi), Lê Văn Ân (34 tuổi) và Hà Thị Hiền (36 tuổi, cùng trú Nghệ An) có hành vi vận chuyên, mua bán trái phéo chất ma túy.

Tang vật thu giữ, 2 bánh heroin (trọng lượng 734 gam), 6.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài bắt ba kẻ gieo rắc cái chết trắng trên, Công an huyện Tương Dương đã đẩy đuổi bốn nhóm gồm 10 đối tượng tổ chức dựng lều, lán trên đỉnh núi cao để mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ 3 quả mìn, 10 khẩu súng tự chế, 10 dao kiếm các loại.

Hiện Công an huyện Tương Dương đang phối hợp Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra các chuyên án trên.