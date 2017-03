Hai người nước ngoài rút tiền triệu bằng thẻ ATM giả

Theo thông tin ban đầu, chiều 3-1, lực lượng giám sát camera của Ngân hàng BIDV phát hiện Bilokonov Vitalii đang dùng thẻ giả để rút tiền tại máy ATM đặt tại 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3. Ngay sau đó, người của Ngân hàng BIDV đã bắt quả tang và giao cho Công an phường 6, quận 3. Công an đã thu giữ trong người Bilokonov Vitalii ba thẻ ATM giả cùng 16 triệu đồng. Từ lời khai của Bilokonov Vitalii, công an đã bắt thêm đồng phạm là Litvinov Ruslan tại một khách sạn ở quận 1. Khi khám xét phòng nơi hai đối tượng lưu trú, công an phát hiện 114 thẻ ATM giả cùng 342 triệu đồng, một cuốn sổ tay ghi chép quá trình rút tiền của Bilokonov Vitalii.

H.TUYẾT