Hại người thân vì cờ bạc

Lộc điện thoại cho Ke rủ đến nhà anh Được nhậu. Lúc này anh Ke không có xe nên hẹn khi nào có sẽ đến. Một lúc sau, Ke thấy anh Lê Huỳnh Đức (SN 1996, ngụ xã Tiên Thuận, Bến Cầu) có xe môtô nên rủ đến nhà anh Được nhậu. Sau một lúc trò chuyện, Lộc mượn xe của Đức đi mua đồ về nhậu rồi đem đến tiệm cầm đồ lấy 400USD.

Có tiền, Lộc vào casino Đen đánh bài cào. Đến chiều thua cháy túi, Lộc điện về nhà nói đã mang xe của Đức thế chấp chờ 1 hoặc 2 ngày tới sẽ chuộc xe lại trả. Vài ngày sau vẫn không thấy Lộc mang xe trả, Đức làm đơn tố cáo. Đến ngày 3-8-2013, Đức mang 400USD cùng 1.850.000 đồng tiền lời qua Campuchia để chuộc xe về rồi giao lại Công an huyện Bến Cầu xử lý. Ngày 6-8-2013, CA huyện Bến Cầu đã bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 4-2013, do chiếc máy cày bị hư, anh Võ Trọng An kêu người làm là Nguyễn Thành Nam (SN 1989, ngụ xã Long Thuận, Bến Cầu) đi sửa. Anh An đưa 200.000 đồng cùng chiếc xe Exciter cho Nam đi mua phụ tùng đem đến tiệm sửa máy cày của anh Mai Hoàng Dũng ngụ Long Phi, Long Thuận, Bến Cầu. Nam mang xe đi thế chấp được 9 triệu đồng rồi qua casino đánh bài. Thua hết tiền, Nam điện thoại cho anh An thú nhận toàn bộ sự việc. An chở Nam lên công an xã rồi qua Campuchia chuộc lại xe với giá 9.5 triệu đồng.

Lê Thành Út (SN 1986, ngụ xã Long Thuận, Bến Cầu) đầu tháng 6-2013 được bạn bè rủ qua casino đánh bạc. Sau ba lần thua cháy túi, Út mượn tiền sòng bài, gia đình phải vay mượn gần 100 triệu đồng qua chuộc Út về, lâm vào cảnh nợ nần. Đêm 25-6-2013, thấy em ruột là Lê Thành Đặng đang ngủ say trong nhà, Út lấy trộm xe máy chạy qua Campuchia thế chấp được 20 triệu đồng vào casino và thua sạch, Út mượn 1.000USD nướng tiếp rồi bị chủ nợ giữ thân đòi tiền chuộc. Anh Đặng phải đến tiệm cầm đồ chuộc xe mất 20.600.000 đồng. Sau khi chuộc Út, gia đình đã nhờ CA xử lý.

Theo T.NHUNG - G.MINH (CATP)