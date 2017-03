Hai người “vay 33 tỉ đồng bỏ trốn” ra trình diện

Sau khi viết bản tường trình, lấy lời khai của hai đối tượng, cơ quan Công an đã cho hai đối tượng Tăng Thị Dung và Võ Thị Hồng được tại ngoại nhưng không được rời khỏi nơi cư trú, khi triệu tập phải có mặt tại cơ quan điều tra. Đây là vụ việc phức tạp với số tiền lớn diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều người, có cả cán bộ công chức.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra, thu thập, xác minh để làm rõ vụ việc. Trên cơ sở pháp luật nếu xét thấy có dấu hiệu hình sự cơ quan Công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tăng Thị Dung và Võ Thị Hồng.

Hai đối tượng Tăng Thị Dung và Võ Thị Hồng cùng ngụ xã Bù Nho đã lợi dụng mối quen biết, đánh vào lòng tham lãi suất cao (từ 4-12%/tháng) để huy động trên 33 tỉ đồng của 54 người dân trong xã rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện nhà, tài sản của Tăng Thị Dung và Võ Thị Hồng đã bị Công an xã Bù Nho niêm phong chờ giải quyết.

Theo Đức Trí (CAND)