Hai nhóm công nhân hỗn chiến, một người chết

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình làm chung tại Công ty TNHH Thịnh Việt II (đóng tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) nên chiều 17-8, Bùi Hoàng Phương (26 tuổi) và Thạch Minh Quang đã chặn đường đồng nghiệp Đoái Thành Công (19 tuổi) để đánh.

Nhóm nghi can nhận quyết định tại ngoại. Ảnh: VN

Bực tức vì bị Phương, Quang đánh, ngày hôm sau (18-8) Công rủ thêm bạn gồm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Anh Tuấn và Huỳnh Hoàng Nghĩa đến trước cổng Công ty TNHH Thịnh Việt II để đánh trả thù Phương và Quang. Khi Phương và Quang vừa ra cổng, nhóm của Công lao vào hỗn chiến. Thấy hai bên vây đánh, một nhóm công nhân cũng xông ra hỗ trợ. Trong lúc ẩu đả, Phương đã dùng khúc gỗ đánh mạnh vào vùng đầu của Công gây thương tích nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trên. Riêng nghi can Phương đã bỏ trốn.

VĂN NGỌC