Hai nhóm giang hồ Hải Phòng bị bắt ở An Giang

Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa bắt hai nhóm giang hồ Hải Phòng (9 người) hành nghề cho vay nặng lãi ở An Giang để điều tra.



Nhóm giang hồ của Thảo tại công an. Ảnh: M.Khang

Theo điều tra ban đầu, nhóm giang hồ 4 người của Cao Hoàng Thảo chỉ mới đến An Giang khoảng ba tháng, hành nghề cho vay lãi suất 20%-35%/tháng theo hình thức cho vay trả góp. “Bọn em chỉ hăm dọa, đến nhà quậy phá nếu con nợ không trả đúng hạn chứ chưa đánh ai!” - Thảo khai.

Cuối tháng 1-2016, công an cũng bắt giữ Trần Vĩnh Lộc trong nhóm giang hồ 5 người quê Hải Phòng khác để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Nhóm này cũng vào An Giang, hành nghề gần 4 tháng nay.

Theo một số con nợ, chỉ cần đóng tiền chậm một ngày là các tay giang hồ này chửi mắng, hăm dọa “xử” cả nhà.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng hình sự Công an TP Phố Long Xuyên nhận định hai nhóm cho vay này hoạt động chuyên nghiệp. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì hàng trăm người sẽ bị chúng trấn lột đến khánh kiệt.