Hai nhóm hỗn chiến làm một người chết

(PL)- Chiều 1-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nhóm nghi can gồm tám người do Trương Công Trung (tạm trú phường 8, TP Đà Lạt) cầm đầu để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên quê Hà Tĩnh đang làm thuê trên địa bàn nên đêm 31-3, Trung cùng đồng bọn kéo tới một quán cà phê trên đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt để đánh nhau với nhóm đối thủ. Trong quá trình ẩu đả, Trung đã dùng dao đâm vào ngực anh Lê Văn Hoàng. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Hoàng đã tử vong do vết thương quá nặng. TRỌNG NHÂN