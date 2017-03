Hai nhóm hỗn chiến, một thanh niên bị bắn vào đầu

Theo anh Nghĩa, khoảng 22 giờ 30 ngày 30-4, anh cùng một nhóm bạn (khoảng 4 người) đi nhậu tại khu vực ngã tư Sông Ray. Sau cuộc nhậu, nhóm của anh Nghĩa có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác dẫn đến cự cãi và đánh nhau gây náo loạn cả khu vực này. Lực lượng Công an xã Sông Ray đã có mặt để giải quyết.

Anh Nghĩa đang nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương ở đầu.

Thấy công an xuất hiện, các đối tượng trong hai nhóm đã bỏ chạy. Sau khi chạy được một đoạn, anh Nghĩa bị một công an viên đuổi kịp và dùng súng (đạn cao su) bắn vào đầu. Sau đó, anh Nghĩa được công an xã đưa về trụ sở để làm việc nhưng do vết thương nặng nên người nhà đã yêu cầu đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định anh Nghĩa bị một vết thương vào đầu sâu khoảng 1,5cm gây xuất huyết dưới màng não. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một đầu đạn cao su.

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh, cho biết Công an huyện Cẩm Mỹ đã báo cáo sơ bộ vụ việc như nội dung trên. Tuy nhiên, khi có mặt để can thiệp, Công an xã Sông Ray chỉ dùng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Trong quá trình giằng co, viên đạn đã trúng vào đầu anh Nghĩa. Công an tỉnh đang yêu cầu Công an huyện Cẩm Mỹ báo cáo cụ thể toàn bộ vụ việc để tiếp tục xem xét.