Hai nhóm thanh niên: Bị khởi tố vì đánh dân phòng và công an

Đêm 15-3, tại phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) đã xảy ra một vụ cướp. Anh Trì Chung Thanh, dân phòng phường Phú Thạnh cùng người đi đường truy đuổi, bắt được hai người trong nhóm cướp giật giao công an xử lý. Ngay sau đó, nhóm của Hoàng Tuấn Anh đã đem mã tấu xông vào trụ sở dân phòng chém anh Thanh và hai người tham gia bắt cướp. Công an quận Tân Phú đang truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước đó, Công an quận 11 đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn Minh (18 tuổi), Thái Trường Đạt (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Châu (tự Kiệt, 24 tuổi), Trần Thành Toàn (19 tuổi) cũng về hành vi chống người thi hành công vụ. Đêm 10-3, cả bốn đi nhậu về đến cổng trường đua Phú Thọ dừng xe lại trò chuyện thì bị công an phường 11 (quận 11) kiểm tra giấy tờ xe. Do Đạt và Châu không đem theo giấy tờ nên tổ tuần tra đưa xe về phường. Châu cầm khúc cây ven đường đánh vào đầu anh Bình (công an phường) làm anh bị thương vùng đầu.