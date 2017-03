Hai nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ sau khi rời vũ trường

Một lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều cũng cho biết đến nay chưa khởi tố vụ án vì còn chờ xác định tỉ lệ thương tích của những người bị thương. “Giữa các nhóm đánh nhau đều xảy ra thương tích phải nhập viện điều trị, do đó phải chờ để giám định. Đến thời điểm hiện nay chưa có ai có đơn yêu cầu”- vị lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều nói thêm.

Cũng theo vị này, đây là vụ việc mâu thuẫn nhất thời và không phải tội phạm băng nhóm. Các đối tượng là thanh niên mới lớn và công an đã cơ bản xác định một số đầu mối liên quan.

Theo thông tin ban đầu, đêm 28-9, nhóm của LCT với khoảng 10 người và chín người của nhóm NTN cùng vào một vũ trường ở quận Ninh Kiều. Do N. và T. từng có mâu thuẫn trước đó nên khi thấy nhóm của T. thì N. tránh đụng chạm và cả nhóm tìm bàn ở chỗ khác.

Tuy nhiên sau đó, một người trong nhóm của T. khích tướng rủ nhóm của N. xuống nhà vệ sinh đánh nhau nhưng N. không đồng ý. Mâu thuẫn ban đầu là hai nhóm lấy ly chọi nhau, sau đó ra về.

Khi hai nhóm vừa rời khỏi vũ trường và ra đến đường thì một người trong nhóm của T. dùng dao tấn công nhóm của N. dẫn tới xô xát, gây thương tích lẫn nhau. Bảo vệ vũ trường và nhân viên giữ xe của vũ trường vào can ngăn nhưng lại bị nhóm của T. tấn công…

Hậu quả có Nguyễn Hữu Thế - bảo vệ vũ trường bị đâm thủng bụng, Nguyễn Thanh Hậu - nhân viên giữ xe vũ trường bị đâm thủng phổi, hai bảo vệ khác của vũ trường bị thương ở ngực, vai. Nhóm của T. và nhóm của N. mỗi bên có một người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.