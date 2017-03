Hai nhóm thanh niên lao vào nhau đâm chém kinh hoàng gần chợ Quán Lau

Trưởng Công an TP Vinh và lực lượng cảnh sát hình sự, Phòng Khoa học hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra vụ việc.

Khoảng 16 giờ ngày 13-9, tại khu vực gần chợ Quán Lau, bất ngờ thấy hai nhóm thanh niên cầm dao, tuýp sắt lao vào đánh, chém lẫn nhau. Ít nhất có ba người bị thương. Trong đó, một người bị chém đứt lìa ngón tay, một người bị chém vào lưng và mạn sườn, một người khác bị thương nặng ở vùng đầu.





Hiện trường vụ việc

Nhiều người dân đang đi chợ gần đó hoảng sợ và bỏ chạy. Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng chức năng xuất hiện. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ở sân phía trước cửa quán Karaoke vẫn còn loang lổ các vũng máu của nạn nhân. Một xe ô tô đỗ trước cổng cũng bị dính rất nhiều máu trên hông xe.

Toàn bộ hiện trường đã được Công an TP Vinh phong tỏa. Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh, cũng có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.