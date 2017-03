Hai nhóm trộm chó bị bắt giữ trong đêm

Lúc 0 giờ ngày 13-6, tổ trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tịnh Biên phát hiện ba thanh niên điều khiển xe máy chở chó nghi bắt trộm đến nhà Tài tiêu thụ. Trinh sát tạm giữ bốn nghi can cùng tang vật gồm bốn con chó, súng bắn chĩa tự chế, bình ắc-quy, bộ biến điện dùng để chích chó và bốn xe máy.

Trước đó, ngày 12-6, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã bắt giữ nghi can Trần Văn Nghĩa về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Tiến Diễm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nghĩa cùng với Phước (đã bỏ trốn) mang theo đồ nghề (bình ắc-quy, súng tự chế, bao tải…) đến địa bàn Gò Công Tây trộm chó. Sau khi cả hai bắt trộm được sáu con chó cho vào bao tải đem đến nhà Diễm để bán thì bị bắt quả tang.

NGUYỄN PHƯƠNG - KIỀU TƯỚC NGUYÊN