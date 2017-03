Hai nữ "9X” mua bán trái phép ma túy

Các nghi can gồm: Thông Mạn Ngọc (19 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thị Diễm My (19 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Văn Hà (28 tuổi, quê Thanh Hóa).



Ngày 2.12, qua theo dõi, nắm bắt địa bàn, Công an phường An Bình (TX.Dĩ An, Bình Dương) tuần tra bắt quả tang Ngọc và My dùng xe máy chở nhiều bịch heroin mang đi bán lẻ ở địa bàn giáp ranh giữa thị xã Dĩ An (Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP.HCM).



Qua đấu tranh khai thác, Ngọc và My khai nhận thường xuyên lấy ma túy do Lê Văn Hà cung cấp sau đó mang về số nhà 50/58 (khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, TX.Dĩ An) để phân lẻ ra từng tép rồi mang bán.



Tiếp tục điều tra, theo dõi, ngày 3.12, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang Lê Văn Hà đang vận chuyển trên 9 gram heroin mang đi phân phối tại phường An Bình.



Theo điều tra của công an, Lê Văn Hà cầm đầu đường dây chuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người ở ngã ba Dầu Giây, Biên Hòa (Đồng Nai), Q.Thủ Đức (TP.HCM) và khu vực cầu vượt Sóng Thần, bến xe Lam Hồng (Bình Dương)… liên hệ với Hà qua điện thoại để lấy ma túy rồi phân lẻ ra bán cho con nghiện.



Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can trong đường dây này.





Theo Đỗ Trường (TNO)