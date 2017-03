Hai nữ sinh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc

Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết đang điều tra làm rõ vụ hai em Đ.và T. (nữ sinh lớp 9 Trường THCS Tân Lập) bị bắt sang Campuchia đòi tiền chuộc theo đơn kêu cứu của gia đình.

Theo mẹ của em Đ., sáng 5-4, con gái bà vẫn đi học như mọi ngày. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bà nhận được điện thoại từ số máy lạ của một thanh niên báo tin Đ. đã sang Campuchia, yêu cầu gia đình bà đem số tiền 88 triệu đồng chuộc Đ. về nếu không Đ. sẽ bị bán qua Thái Lan để “làm gái”.

“Suốt mấy ngày qua, ngày nào chúng cũng gọi về nhà hối thúc tôi đưa tiền sang chuộc con. Những lần gọi, chúng đều cho Đ. nói chuyện than khóc kêu ba, mẹ cứu con” - bà mẹ nghẹn ngào nói.

Chiều 9-4, khi Pháp Luật TP.HCM đang tiếp xúc với gia đình thì người mẹ tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của nhóm bắt cóc từ bên kia biên giới ra giá tiền chuộc là 4.500 USD.

Vợ chồng anh chị V. đau buồn trước việc con gái bị bắt, đòi tiền chuộc. Ảnh: Đ.LÊ

Tương tự, vợ chồng anh chị V. (ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) nhiều ngày qua cũng mất ăn mất ngủ, bỏ bê công việc vì sự mất tích đột ngột của con gái là em T.

Chiều 4-4, T. đi học và không về nhà khiến hai vợ chồng chị V. lo lắng đổ xô đi tìm khắp nơi. Đến sáng hôm sau, họ nhận được điện thoại từ số máy lạ, qua điện thoại, Thi khóc và nói: “Con đã bị bắt sang Campuchia, cha mẹ sớm kiếm tiền chuộc chuộc con về”. Tiếp theo, khoảng 1 giờ sau, một người đàn ông gọi lại nói: “Bé T. có mượn 3.000 USD để vào casino đánh bạc, yêu cầu gia đình đem tiền sang cửa khẩu Mộc Bài chuộc con về”.

“Số tiền trên là quá lớn, vợ chồng tôi không thể đáp ứng nên năn nỉ chúng thả con tôi ra. Tuy nhiên, chúng lạnh lùng tuyên bố sẽ đưa con tôi đi nơi khác, chừng đó có tiền cũng không gặp được con thì đừng hối hận” - chị V. kể lại.

Trước sự việc trên, hai gia đình đã gửi đơn đến Công an huyện Đồng Phú cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nhờ can thiệp giúp đỡ.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đồng Phú, cho biết: “Vụ việc vừa được cơ quan công an báo cáo với UBND huyện. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ cung cấp thông tin khi nào có kết quả điều tra”.

ĐĂNG LÊ