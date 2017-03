Hai nữ sinh bị đánh ghen, làm nhục

Chiều 1/1, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã triệu tập Nguyễn Thị Nụ (22 tuổi, ở xã Xuân Phú) để làm rõ về hành vi làm nhục người khác, tuy nhiên người này đã không chấp hành. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án làm nhục người khác do Nụ và Đinh Thị Huệ (20 tuổi) làm chủ mưu, bắt giữ một số người liên quan.



Theo cảnh sát, qua sự giới thiệu của bạn, hai nữ sinh Xuân và Lan (lớp 12) làm quen với Dương Văn Bình (29 tuổi, chồng của Nụ) và một thanh niên tên Thích (24 tuổi, người yêu của Huệ). Trong thời gian quen biết, Bình và Thích thường xuyên đưa 2 nữ sinh đi ăn uống, mua sắm.



Nghi ngờ và ghen tuông, ngày 20/12/2011, Nụ và Huệ tìm cách bắt Xuân và Lan để cắt tóc, đánh đập, bắt lạy rồi viết giấy vay nợ hơn 9 triệu đồng...



Ngày 27/12/2011, gia đình 2 nạn nhân đã viết đơn tố cáo tới cơ quan công an. Đến trưa 30/12/2011, bác ruột của Xuân đã bị Bình, Thích và một người khác bắt đưa đến nhà riêng của Nụ đánh đập...



Theo người nhà nạn nhân, từ khi gửi đơn tố cáo, gia đình đã cho Xuân nghỉ học vì lo sợ sẽ bị nhóm của Nụ và Huệ bắt giữ, hành hung.



Theo Nam Anh (VNE)