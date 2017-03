Hai nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc gọi điện thoại về cầu cứu

Ngày 11-12, UBND phường Đồng Phú (Đồng Hới, Quảng Bình) xác nhận một nữ sinh trên địa bàn mất tích, gia đình báo cáo bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong khi đó, xã Bảo Ninh (Đồng Hới) cũng cho biết một nữ sinh trên địa bàn mất tích gần một năm hoảng hốt nhắn tin về kể tình trạng khổ cực khi bị bán sang bên kia biên giới.

Tại phường Đồng Phú, ông HVN là cha của nữ sinh mất tích HTTD cho biết cháu học tiếng Đài Loan ở Hà Nội để xuất khẩu lao động, SN 1994 nên gia đình cũng chấp thuận cho đi. Chỉ còn vài ngày nữa là bay sang Đài Loan làm việc, D. gọi điện thoại về xin cha mẹ đi chơi biên giới với bạn bè trong lớp. Được gia đình đồng ý nhưng giữa tháng 10-2015 D gọi điện thoại về thảng thốt kể là bị bạn trai trong lớp tên là Tùng Doza lừa bán sang Trung Quốc với một bạn nữ khác quê gốc Yên Bái. Ông N. lúc đó hoảng hốt, định thần lại hỏi vì sao có thể gọi điện thoại về được thì D. tường thuật là khi bị giam trong căn nhà cao tầng hẻo lánh, D. đã nhảy từ tầng 2 xuống khi bọn canh cửa mất cảnh giác, cố kìm đau rồi chạy xuyên đường rừng hơn 4 km gặp đường lộ, đến một cây xăng gần đó, ra dấu hiệu cầu cứu và được đưa vào đồn công an mới xin gọi điện thoại về nhà. Hiện D. đã hai lần gọi điện thoại về gia đình, lần thứ hai thông báo có cơm ăn no nhưng áo quần chỉ được mỗi một bộ trên người. Gia đình ông N. đã báo cáo lên cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình tìm phương cách cứu cháu D. về quê.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình), xác nhận thông tin: Nữ sinh HTQTr (SN 1993) quê ở xã Bảo Ninh, mất tích từ ngày 16-2-2014, lúc đang trọ học tại Thừa Thiên-Huế.

Gia đình cháu Tr. cho hay khi trọ học ở Huế, Tr. có quen trên mạng bạn cùng lứa tên Ngô Văn Viện, quê Hải Dương. Viện đã rủ cháu Tr. ra Hà Nội chơi và không trở về gần một năm nay. Ngay sau khi con gái mất tích. Mới đây, cha của Tr. bất ngờ nhận được tin nhắn của Tr. nói đã bị bạn trai bán sang Trung Quốc, làm sao gia đình giải cứu về càng sớm càng tốt. Tr. tường thuật cháu bị bán và phục dịch trong một gia đình bên kia biên giới, họ suốt ngày đi làm, nhốt kín Tr. trong nhà, tối về mới mở cửa để Tr. sinh hoạt chung. Trong một lần cả nhà này ngủ say, Tr. mới lén lấy điện thoại của họ để nhắn tin về cầu cứu. Hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang làm mọi cách qua kênh ngoại giao để cứu cháu Tr. về với gia đình.