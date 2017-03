Hai nữ sinh chết trên sông Lam: Tự tử vì bị ép học ngành y?

Từ mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc xe đạp điện và đôi dép để trên bờ sông Lam, các sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) xác định được hai nữ sinh mất tích.

Như tin đã đưa, sáng 25-6, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể hai nữ sinh nổi trên sông Lam (đoạn chảy qua TP Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).



Lực lượng chức năng vớt thi thể nữ sinh Ngô Thị Hoài Như từ sông Lam lên bờ. Ảnh: Đắc Lam

Ngay sau đó, Công an phường Bến Thủy và Công an TP Vinh và rất đông người dân, sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) có mặt tại bờ sông Lam để đưa thi thể hai nữ sinh vào bờ.

Thi thể hai nữ sinh được xác định là Nguyễn Thị Lệ (20 tuổi, sinh viên năm nhất, ngành BS Đa khoa, Trường ĐH Y khoa Vinh) và Ngô Thị Hoài Như (20 tuổi, sinh viên hệ cao đẳng điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Vinh). Hai em cùng ở chung phòng trọ trong thời gian qua.

Trưa 25-6, thi thể hai nữ sinh được trao trả cho gia đình để làm lễ an táng.

Rất đông sinh viên và người dân có mặt tại hiện trường . Ảnh: Đắc Lam

Sinh viên Ng.Th.T (Trường ĐH Y khoa Vinh) cho biết: “Từ tối 23-6, bạn Lệ và bạn Như bỗng dưng mất tích, căn phòng trọ chung của hai bạn vẫn khóa cửa bên ngoài. Các bạn cũng lên facebook chia sẻ hình ảnh Như và Lệ để mong tìm được hai bạn.

Cũng từ tối 23-6, có hai người thanh niên đi qua đường ven sông Lam phát hiện chiếc xe đạp điện và đôi dép để bên đường. Hai người này đã chụp ảnh rồi đưa lên mạng xã hội, từ đó mọi người mới tìm được Như và Lệ”.

Thi thể em Lệ và em Như nổi lên cách địa điểm chiếc xe đạp điện khoảng 300 m. Vị trí này cách Trường ĐH Y khoa Vinh 4 km.

Nhiều sinh viên cho biết trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Như có than phiền học ngành y không hợp và có nói “chào bạn bè, mình sắp đi xa”.

Người thân và các bạn sinh viên cùng lớp em Như ngồi đau buồn bên đường ven sông Lam chờ khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đắc Lam

Có mặt tại bờ sông Lam, người bác của Như cũng chia sẻ: “Như nói học nghành y thấy máu me nó khiếp không muốn theo học nên muốn năm nay thi lại ngành sư phạm. Tuy nhiên bố, mẹ Như muốn em học ngành y. Lúc 16g chiều 23-6, Như có điện về cho tôi, tận tình hướng dẫn tôi mua thuốc chữa bệnh. Tôi có động viên cháu là đừng buồn, Như còn nói bác không phải lo cho cháu đâu. Không ngờ nó cạn nghĩ vậy…”.

Còn người thân của Lệ cho biết thời gian qua em học tập tốt và sức khỏe bình thường. Người thân em Lệ và nhiều sinh viên nhận định, có thể Như buồn đi ra sông Lam để tự tử, Lệ đi cùng để căn ngăn và xuống sông cứu Như rồi cả hai không biết bơi dẫn đến cùng bị đuối nước chết.