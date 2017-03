Hai nữ sinh dũng cảm tông xe đạp điện bắt kẻ cướp giật

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Võ Thị Thùy Linh (26 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra công an đang tiếp tục truy xét một đồng phạm của Linh là Nhóc (chưa rõ lai lịch).

Nghi can Võ Thị Thùy Linh.



Do nghiện ma túy đá, nên Linh sớm gia nhập cùng với các đối tượng bất hảo khác hành nghề cướp giật, trộm cắp để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Chiều 16-3, Linh cùng bàn bạc với Nhóc và hẹn gặp nhau ở bệnh viện quận Thủ Đức, để Nhóc chở Linh đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khoảng 16 giờ 40 cùng ngày, có hai học sinh là em Nguyễn Thị Mỹ Huyền (16 tuổi) và Bùi Thị Lan Tiên (15 tuổi) đang chở nhau đi học về bằng xe đạp điện. Khi thấy Huyền và Tiên đi trên đường Phú Châu, đoạn gần bệnh viện Thủ Đức thì Linh và Nhóc phát hiện Tiên ngồi sau xe có đeo bông tai bằng vàng, nên Nhóc bèn chở Linh bám theo sau. Nhóc cho xe áp sát hai em học sinh, dùng tay giật mạnh chiếc bông tai của Tiên rồi bỏ chạy về hướng cầu vượt Sóng Thần.

Do bị bất ngờ nên hai nữ sinh không kịp truy hô, chỉ biết tiếp tục chạy xe về nhà. Tuy nhiên khoảng 15 phút sau, khi đi đến gần cổng chào khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương, thì hai nữ sinh phát hiện Linh và Nhóc đang điều khiển xe chạy ngược chiều với mình. Thấy vậy em Huyền và Tiên nhanh trí cho xe đạp điện lao thẳng vào xe hai đối tượng rồi la lớn nhờ người dân hỗ trợ. Dù bị ngã xe nhưng Nhóc tiếp tục dựng xe bỏ chạy thoát thân, còn Linh bị người dân bắt giữ giao công an TX.Dĩ An. Do vụ việc xảy ra ở Thủ Đức nên công an Dĩ An bàn giao Linh cho công an Thủ Đức tiếp nhận điều tra.