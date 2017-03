Hai nữ sinh truy đuổi bọn cướp

Ngày 24/10, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã làm các thủ tục đề xuất cấp trên khen thưởng 2 nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi, CĐ Truyền hình) và Lê Thị Kiều Linh (18 tuổi, ĐH Công nghiệp Hà Nội) vì thành tích bắt cướp.







Thực tại cơ quan công an.



Theo Thái Thịnh (VNE)



Công an huyện cho biết, ít ngày trước, Ngô Hữu Thực và Nguyễn Văn Điệp (22 tuổi, ở huyện Từ Liêm) rủ nhau đi cướp giật. Đi đến tỉnh lộ 422B ở xã Dị Trạch (huyện Hoài Đức) bộ đội này phát hiện một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều, trong giỏ có túi xách màu đen. Thực tăng ga vọt lên để Điệp ngồi sau giật chiếc túi bên trong có máy tính xách tay cùng một phụ kiện.Chứng kiến sự việc, Thảo và Linh phóng xe đuổi theo. Sau vài trăm mét, nghe tiếng hô hoán của 2 nữ sinh, người dân đã chặn bắt được Thực. Riêng Điệp kịp trốn thoát và đang bị công an truy tìm.Ngoài vụ cướp trên, tại cơ quan công an Thực khai cuối tháng 5 và giữa tháng 7 vừa qua đã cùng đồng bọn gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại ở khu vực gầm cầu Thăng Long và cầu vượt Mai Dịch.