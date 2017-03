Hai “ổ” kích dục... “lục đục” về đêm

Tuyến phố Thụy Khuê - thuộc địa bàn 2 phường Bưởi và Thụy Khuê dài hơn 1km, lâu nay tồn tại khoảng 10 quán kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như: massage, tẩm quất, gội đầu thư giãn... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Từ đầu tháng 9-2013 đến nay, Đội CSHS CAQ Tây Hồ phát hiện 2 quán kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” tại ngõ 282 Thụy Khuê và nhà số 413 Thụy Khuê, do người nơi khác đến thuê mở, có dấu hiệu tuyển nhân viên lén lút hoạt động mại dâm, kích dục trá hình.

Trong số 2 “địa chỉ đen” lọt vào tầm ngắm, “ổ” kích dục tại số 413 Thụy Khuê đã từng bị Đội CSHS CAQ Tây Hồ triệt xóa cuối năm 2012. Gần đây, quán này được một người lạ đến thuê và duy trì “nghề” cũ. Kế hoạch kiểm tra 2 cơ sở được ấn định vào tối 20-9. 21h30, trinh sát phát hiện 3 vị khách nam giới đi xe máy vào “thư giãn” tại quán trong ngõ 282 Thụy Khuê, do Kim Thị Bích (SN 1960), quê ở Diễn Châu, Nghệ An làm chủ. Đợi cho khách vào “vị trí”, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 3 nhân viên nữ là Hoàng Thị H (SN 1979), Nguyễn Thị N (SN 1975), quê cùng ở Phú Thọ; Vũ Thị L (SN 1977), ở Mỹ Đức, Hà Nội đang có hành vi kích dục cho 3 khách nam.

15 phút sau, trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ tiếp tục kiểm tra hành chính quán tẩm quất số tại 413 đường Thụy Khuê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang 3 nhân viên nữ là Nguyễn Hồng G (SN 1983) quê ở Bạc Liêu; Vũ Thị T (SN 1976), ở Phú Thọ; Nguyễn Thị H (SN 1991), ở Nghệ An đang kích dục cho 3 khách nam. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không có mặt. Hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Quang Tấn (An ninh thủ đô)