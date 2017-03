Hai ôtô tông nhau gây ách tắc 10km trên đèo Cả

Nguyên nhân do xe ôtô tải mang biển kiểm soát 78K-4952 do ông Nguyễn Huỳnh Tiến, 37 tuổi, trú quán tỉnh Phú Yên, điều khiển hướng Nam-Bắc đã tông vào xe 79D-3584 do ông Nguyễn Nên, 46 tuổi, trú quán thành phố Nha Trang điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn không có ai bị thương nhưng hai chiếc xe bị nạn đã văng ra nằm chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông kéo dài 10km trong nhiều giờ liền.

Đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên mới giải tỏa cho lưu thông một chiều vì chỉ giải phóng được một chiếc xe bị nạn.

