Hai phận má hồng, một vòng dây oan nghiệt

Tranh thủ ngày hè rảnh rỗi, cô bé Trần Lưu Quỳnh Châu (16 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) được cha mẹ cho đến nhà người cô ruột tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai chơi cùng với chị họ đồng trang lứa là Trần Châu Kim Phúc cũng vừa mới học xong lớp 10 ở trường THPT Ngô Quyền.

Ngày 7/7/2010, do buổi tối ngủ muộn nên đến 9h30 Châu mới thức dậy. Từ lầu 2, cô bước xuống lầu 1 thì phát hiện Phúc nằm bất động trên nền gạch. Bộ dạng ngái ngủ của Châu biến mất khi thấy người chị bị cắt đứt cổ với con dao nhọn còn nằm trên ngực, chiếc áo phủ lên phía mặt... Hoảng sợ, Châu chạy vội ra ban công nhìn xuống đất định kêu cứu, thì phát hiện một chiếc taxi loại 7 chỗ đang đậu trước nhà, cùng lúc có một thanh niên dáng cao ráo, vai mang chiếc túi đựng máy tính xách tay bước vội ra, rồi lên xe đi mất. Châu vội vã báo hung tin cho cô và dượng.

Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng đến hiện trường. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa. Phòng ngủ của cha mẹ bị hại có dấu hiệu bị lục soát và bị mất laptop, một máy ảnh kỹ thuật số cùng nhiều nữ trang... Khi kiểm tra máy tính để bàn tìm ảnh con gái, cha của Phúc phát hiện màn hình hiện dòng chữ: "Cha làm con chịu" được cài ở chế độ tự động!

Vụ án kinh hoàng xảy ra giữa ban ngày lại ở ngay trung tâm thành phố đã gây xôn xao dư luận. Đông đảo người dân tò mò đưa ra những lời đồn đoán khác nhau về bản chất vụ án. Trong đó, nhiều người cho rằng đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo mô tả của Quỳnh Châu, thì người thanh niên từ trong nhà bước lên taxi khoảng 25 tuổi nhưng tài xế taxi cho biết vị khách này tuổi trung niên khiến việc xác định hung thủ gặp nhiều khó khăn. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra - chỉ đạo phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm để trấn an dư luận.

Nhận diện hung thủ

Tích cực điều tra, lực lượng công an đã lần ra chân tướng của kẻ thủ ác là Nguyễn Thiên Kim (25 tuổi). Lúc 20h ngày 9/7/2010, trinh sát đã bắt giữ Kim ngay tại nhà ở phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Tại cơ quan điều tra, Kim một mực chối tội. Kiên trì đấu tranh nhiều giờ liền, cuối cùng Kim mới thú nhận hành vi giết cháu Phúc để cướp tài sản.

Kim khai có bạn gái làm cùng công ty với cha nạn nhân là anh Trần Châu Hoài Phương (43 tuổi). Thỉnh thoảng, Kim cùng bạn gái đến nhà anh Phương chơi và trổ tài sửa chữa máy tính cho Phúc và gia đình họ. Biết vợ chồng anh Phương đi làm cả ngày, sáng hôm đó, Kim lấy dây cáp điện dùng nối máy tính và một số vật dụng bỏ vào túi xách rồi phóng ra khỏi nhà. Để che giấu hành tung, Kim gửi phương tiện ở công viên Biên Hùng, TP Biên Hòa rồi đón taxi đến nhà Phúc bấm chuông gọi cửa.

Khi chuông reo thì vừa lúc Phúc chuẩn bị đi học hè, Kim bảo Phúc mở cửa để vào cài đặt chương trình máy tính cho cô bé. Sau khi làm xong, Phúc ngồi vào máy tính kiểm tra thử thì bất ngờ từ phía sau Kim dùng dây điện siết cổ cô bé đến chết. Sau đó, Kim lôi xác nạn nhân xuống giữa sàn nhà ở lầu 1 rồi kéo áo trùm lên mặt, lấy dao cắt cổ bị hại...

Tiếp đó, kẻ thủ ác lấy laptop và lục tìm tài sản (gồm 10 triệu đồng, máy chụp hình kỹ thuật số, laptop, một số nữ trang, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của vợ chồng anh Phương) cho vào túi xách rồi dùng điện thoại bàn kêu taxi đến chở đi.

Khi về đến gần nhà thì tên sát nhân bỗng lo sợ để sót chứng cứ phạm tội trong lúc gây án (mặc dù lúc hành sự y đã đeo găng tay) nên đón taxi khác quay lại hiện trường xóa dấu vết.

Sau khi gây án, Kim thay đổi mắt kính, đốt chiếc áo và chiếc giỏ xách lúc mang theo để phi tang. Số tài sản cướp được, hắn mang đến một tiệm vàng ở Bình Dương bán được hơn 13 triệu đồng, tiêu xài còn 8,2 triệu mang về cất giấu trong những chiếc bình sành để phòng riêng. Riêng chiếc laptop hắn nhờ người xóa trắng dữ liệu cũ để sử dụng cho đến ngày bị bắt.

Hung thủ Nguyễn Thiên Kim và giếng hoang giấu xác chị Thạnh.

Lời thú tội kinh hoàng

Điều bất ngờ trong quá trình đấu trí với Kim, điều tra viên không khỏi bàng hoàng khi nghe hắn thú nhận ngoài vụ giết em Phúc hắn cũng là hung thủ sát hại chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) đang mang thai, rồi vứt xác xuống giếng hoang.

Trước đó, ngày 20/5/2010, anh Bùi Văn Hữu (34 tuổi, chồng chị Thạnh) đến cơ quan công an trình báo vợ mình bị mất tích cách đó bốn hôm trước, cùng với số tài sản mang trên người gồm bộ vòng cimen 17 chiếc, đôi bông tai, 3 nhẫn vàng. Anh Hữu cho biết vợ anh đã mang thai được khoảng 6 tháng. Thời điểm chị Thạnh xuất hiện cuối cùng mà mọi người nhìn thấy là lúc đi lễ nhà thờ phường Bửu Hòa, gần nơi ở của Kim.

Kim khai hành trình gây tội ác: sáng 16/5/2010, thấy chị Thạnh đi lễ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ, gã giả vờ đến nói có người gọi điện đến số của nhà thờ muốn gặp chị. Chị Thạnh tưởng thật theo Kim xuống phòng khách thấy đã cúp máy nên đứng chờ.

Tại đây, Kim nói với Thạnh trong phòng anh ta ở phía sau nhà thờ “Có mấy cuốn sách dưỡng thai, vào xem cho biết, lát nữa gọi điện thoại sau”. Khi chị Thạnh vào phòng, Kim chốt cửa lại, lấy dây điện (cũng là dụng cụ sát hại bé Phúc) siết cổ chị đến chết rồi để thi thể nằm trên tấm bạt nhựa được trải sẵn dưới nền nhà, lột toàn bộ tài sản (tổng trị giá 25 triệu đồng).

Sau đó Kim giữ nguyên hiện trường, đem số tài sản phi pháp bán được 16,5 triệu đồng dùng chơi bida đến chiều mới về. Tối hôm đó, đợi lúc vắng người, Kim lấy mền quấn xác nạn nhân rồi ném xuống giếng hoang sâu 12 m ở phía sau nhà.

Từ lời khai này, ngay trong ngày, cơ quan công an tiến hành mở nắp giếng được đậy bằng tôn, gỗ và bỏ hoang khá lâu. Khi lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên thì đã trong tình trạng phân hủy. Để tránh gia đình phát hiện mùi hôi, cứ hai ngày Kim đổ thuốc tẩy xuống giếng để khử mùi, do vậy suốt gần hai tháng liền người trong nhà không hề hay biết. Kết quả giám định xác định bị hại đúng là chị Thạnh, công an mời anh Bùi Văn Hữu đưa tử thi về mai táng.

Do nghiện ma túy và ăn xài bạo, Kim đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Đáng sợ là sau hành động nhẫn tâm, Kim vẫn giữ thái độ bình tĩnh hết sức lạnh lùng khi đối diện và kể lại hành vi phạm tội của mình. Trả lời câu hỏi vì sao đã giết người mà còn cắt cổ cài chữ "Cha làm con chịu" trên màn hình máy tính của em Phúc thì hắn thổ lộ: dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Người thân của Kim cho biết, hắn là con út trong gia đình, đang là sinh viên năm thứ ba ngành ngân hàng ở một trường đại học tỉnh Đồng Nai, nhưng không biết vì lý do gì bỏ ngang mà không báo với ai. Thời gian gần đây (tức sau khi gây án), Kim thường có biểu hiện cáu gắt, không cho người nhà bén mảng đến phòng riêng của mình. Cách đây mấy năm Kim bị bệnh viêm não Nhật Bản nên người nhà cứ nghĩ là do di chứng căn bệnh trên. Trong căn phòng riêng của Kim có rất nhiều sách khoa học, y học và cả kinh kệ...

Ngày 10/8/2011, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử vụ án giết người, cướp tài sản, tuyên phạt Nguyễn Thiên Kim án tử hình cho tội giết người, 10 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc gia đình Kim phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân gần 200 triệu đồng về tổn thất tinh thần và chi phí ma chay.