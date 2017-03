Hải Phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ xô xát ở Tiên Lãng

Theo đúng tinh thần chỉ đạo, UBND TP Hải Phòng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, giải quyết vụ xô xát giữa người dân xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với các đối tượng côn đồ xảy ra trưa ngày 21/4.

Hiện trường nơi xảy ra hỗn chiến.

Báo cáo khẳng định, UBND TP Hải Phòng đã giao Công an thành phố tiến hành điều tra, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, không để vụ việc tạo ra tiền lệ xấu.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ hành hung người dân. Thông tin ban đầu, đây là một đối tượng giang hồ, cầm đầu một băng nhóm tại Hải Phòng, được xác định là Hoàng T.T.

Thông tin từ cơ quan điều tra (CQĐT) cho biết, hiện đối tượng Hoàng.T.T đang lẩn trốn ở khu vực Miền Nam. Đến nay, CQĐT đã xác định được khoảng 50 đối tượng của 2 đến 3 nhóm có dấu hiệu côn đồ liên quan đến một công ty đang hoạt động tại khu đất dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày của Công ty CP Hoa Thành tại xã Đại Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng.

Tính đến thời điểm này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Hải Phòng đã bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ xô xát với người dân ngày 21/4, tại Khu dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu Hoa Thành ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Báo cáo cũng nêu, UBND TP Hải Phòng đã giao các lực lượng an ninh, chức năng thành phố phối hợp cùng Công an huyện Tiên Lãng đảm bảo an ninh tuyệt đối, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo TP Hải Phòng đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Hoa Thành thuê để thực hiện Dự án tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và bàn giao đất cho doanh nghiệp; quá trình giải quyết kiến nghị của các hộ dân và giải quyết của cơ quan chức năng thành phố.

Về việc giải quyết những tồn tại trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Tiên Lãng xác minh, kết luận rõ những nội dung sai phạm, nhanh chóng giải quyết bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, đảm bảo lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Đô (Dân trí)