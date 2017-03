Hải Phòng: Bắt được thủ phạm vụ bắn chết cán bộ hải quan

Trước đó, vào ngày 29-11-2007, anh Độ đã bị hai đối tượng trùm kín mặt dùng súng sát hại khi đang trên đường về nhà.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Lưu Thế Nhương, Đào An Quang Đức ngụ tại Hà Nội và Vũ Thị Diệu Tiên, Vũ Thị Tuyết ngụ tại Hải Phòng.

Lưu Thế Nhương khai nhận anh Độ có vay của Nhương 35.000 USD để cho vay lãi tại Casino Hải Phòng. Sau đó, Nhương đã nhiều lần đòi nhưng Độ không trả và còn đe dọa đánh, có lần còn dùng súng ngắn đe dọa Nhương. Nhương kể với Đức sự việc trên và cùng nhau bàn bạc kế hoạch trả thù Độ. Để thực hiện mục đích này, Nhương cất công sang tận Campuchia mua một khẩu súng carbin, tháo rời các bộ phận rồi đem về Hà Nội cất giấu. Ngày 21-11-2007, Nhương và Đức mang khẩu súng carbin xuống Hải Phòng, thuê nhà trọ và liên lạc với Diệu Tiên (bạn gái của Nhương) bàn kế hoạch giết Độ. Nhương và Đức đã nhiều lần đi tìm Độ nhưng chưa đủ thời cơ thực hiện.

Đêm 28-11-2007, Diệu Tiên đi đánh bạc và gặp Độ tại Casino Đồ Sơn và mật báo cho Nhương về lộ trình, thời gian khi Độ từ Đồ Sơn về nhà. Rạng sáng ngày 29-11, Đức dùng xe máy chở Nhương đón lõng anh Độ trên đường Trần Khánh Dư. Sau khi anh Độ gửi ôtô, thuê xe ôm đi về nhà, Nhương và Đức đi xe máy bám theo. Khi cách xe của Độ khoảng 1,5 m thì Nhương ngồi sau dùng súng gí vào gáy anh Độ bóp cò. Gây án xong, Nhương vứt thân súng và đẩy xe máy xuống sông, rồi nhảy taxi về Hà Nội. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Nhương và Đức đã mua hai chiếc áo khoác tối màu có mũ liền áo để mặc gây án, chiếc xe máy Nhương đã dùng máy mài bay hết số khung, số máy và thay biển kiểm soát để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Thượng tá Dương Tự Trọng - Trưởng phòng PC14 Công an Hải Phòng cho biết hôm qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ba đối tượng Lưu Thế Nhương, Vũ Thị Diệu Tiên và Đào An Quang Đức về hành vi giết người và đánh bạc. Riêng đối tượng Vũ Thị Tuyết bị khởi tố về tội đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện dư luận cũng đang đặt ra một số câu hỏi: Chỉ có người nước ngoài mới được đến chơi bạc tại Casino Đồ Sơn, tuy nhiên các đối tượng liên quan đến vụ án này đã nhiều lần đến chơi bạc tại đây.

Thành ủy, UBND và Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định thưởng cho cán bộ, chiến sĩ PC14 Công an Hải Phòng 30 triệu đồng vì đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xem xét khen thưởng đối với Công an Hải phòng về thành tích này.