Hải Phòng bắt kẻ tàng trữ ma túy, vũ khí số lượng lớn

Khám xét nhà Thắng, cơ quan công an thu giữ được ba khẩu súng các loại (súng một côn bát do Mỹ sản xuất, một súng thể thao và một súng bắn đạn bi sắt), hơn 80 viên đạn các loại, một bình xịt hơi cay, một bộ áo giáp chống đạn, một thanh đao tự tạo và ba báng súng bằng gỗ (không có nòng).



Ngoài ra, trong nhà Thắng còn tàng trữ 566 viên ma túy tổng hợp, một túi đựng lá sợi khô (cần sa), 11 túi đựng chất bột màu nghi là heroin, ma túy tổng hợp, một số hóa chất và bốn bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.



Công an quận Lê Chân đang mở rộng điều tra vụ án./.





Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)