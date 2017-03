Hải Phòng bắt số ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay

Đây là lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.Hải Phòng thu giữ - Ảnh: P.H.S



Theo P.H.S (TNO)

Tang vật công an thu giữ gồm 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng, 1 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, Yến khai nhận, túi nilon đựng tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp (ma túy đá), có trọng lượng 800 gam.Cùng thời điểm bắt giữ Yến, một mũi trinh sát khác cũng đã bắt gọn đối tượng Hoàng Thị Thủy (46 tuổi, cùng ở An Dương), là đồng bọn của Yến.Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 6.2013, qua công tác nghiệp vụ, PC47 - Công an TP.Hải Phòng đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ TP.Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng rồi đi tiêu thụ các tỉnh khác do Yến cầm đầu.Ngày 4.6, PC47 - Công an TP.Hải Phòng đã xác lập chuyên án 613Y để tập trung đấu tranh với đường dây ma bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trên.Ngày 11.6, PC47 - Công an TP.Hải Phòng kết hợp với Phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an quyết định "cất vó".Theo Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 - Công an TP.Hải Phòng, đây là chuyên án triệt phá thành công đường dây buôn ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay ở TP này. Số ma túy đá này trị giá khoảng 1,36 tỉ đồng. Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.