Hải Phòng: Công an dẫn người đi đòi nợ

Theo trình báo, vào khoảng 23 giờ ngày 6-11, ông Đỗ Văn Chính, công an hình sự phường Hạ Lý có dẫn một người lạ (không biết tên) vào nhà vợ chồng chị Trần Thị Yến và anh Trần Đăng Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Phát Anh, đòi khoản nợ 38 triệu đồng. Đây là số tiền công ty của Hợp nợ ông Nguyễn Viết Tập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường. Người thanh niên lạ mặt đe dọa rằng nếu anh Hợp không trả nợ thì ngày mai sẽ cho gia đình biết thế nào " lễ độ".



Kể từ đó, anh Hợp liên tục nhận được những cú điện thoại đe dọa từ người thanh niên lạ mặt này.

Chiều 8-11, một nhóm người gồm 6 nam, 1 nữ xông vào nhà chị Yến, hành hung và đe dọa sẽ bắt cóc con chị nếu chồng chị không chịu trả nợ.

Lo sợ, gia đình chị Yến đã ra Công an phường Hạ Lý trình báo sự việc. Theo TTXVN, ông Đỗ Văn Chính-công an hình sự phường, đã viết tay biên bản cam kết sẽ giải quyết, ngăn chặn, không để sự việc trên xảy ra đối với gia đình. Tuy nhiên, sự việc trên không được ông Chính báo cáo lại cho lãnh đạo công an phường biết.

Ngày 11-11, Trung tá Nguyễn Thành Thuyến, Trưởng Công an phường Hạ Lý cho biết chỉ biết sự việc trên sau khi nhóm phóng viên tới liên hệ công tác về vấn đề trên vào chiều 10-11.



Đại tá Trần Vĩnh, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết: theo bản tường trình của công an phường, tối 6-11, ông Chính có mặt ở nhà anh Hợp là do nhận tin có vụ mất an ninh trận tự do đòi nợ. Sau khi xác minh không có sự việc trên, ông Chính đã ra về (?).

Hiện công an quận Hồng bàng đang điều tra, xác minh để xử lý vụ việc trên.