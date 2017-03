Hải Phòng: Đình chỉ 10 thanh tra giao thông phạt tiền không ghi biên lai

Chánh Thanh tra giao thông (TTGT)- Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 10 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên Đội 5 thuộc TTGT Hải Phòng. Trong đó có ông Bùi Mạnh Tuấn, nguyên Đội trưởng đội 5 (hiện là Đội trưởng đội Xử lý tổng hợp văn phòng); Phạm Hồng Khang, nguyên Đội phó Đội 5 (hiện là Đội phó Đội Xử lý tổng hợp văn phòng); Vũ Hoàng Tùng, nguyên Đội phó Đội 5 (hiện là nhân viên Đội xử lý tổng hợp văn phòng); Lưu Tuấn Dương, nguyên Đội phó Đội 5 (hiện là Đội phó Đội Thanh tra hành chính) cùng 6 nhân viên khác.







Một trong những biên lai đã bị sửa của đội 5



Theo Thu Hằng (DT)



Thời hạn đình chỉ công tác đối 10 người này bắt đầu tính từ ngày 15/8. Được biết, phòng PC46, Công an thành phố Hải Phòng sẽ sớm triệu tập 4 cán bộ thanh tra giao thông nêu trên để làm rõ sai phạm.Trước đó, cán bộ Đội 5 TTGT - Sở Giao thông vận tải đã xử lý vi phạm của ông Hoàng Đình Thắng, chủ xe tải nhỏ BKS 33H-9395 vào sáng ngày 30/11/2012. Mặc dù với mức vi phạm quá tải trên 40%, lái xe sẽ bị phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 60 ngày; lỗi này không thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp đội mà thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở; nhưng lãnh đạo Đội 5 đã tự ý nhận 4 triệu đồng tiền phạt của ông Thắng và trả lại giấy tờ xe cho ông này ngay trong ngày mà không hề có biên lai xử phạt. Từ vụ việc này đã hé lộ hàng loạt các biên bản xử phạt hành chính từng bị cán bộ Đội 5 sửa chữa sai quy định.Phòng PC46 Công an Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị Sở GTVT cung cấp toàn bộ hồ sơ xử lý xe vi phạm vượt quá tải trọng do Đội TTGT số 5 lập, tạm tính trong 2 năm 2011-2012. Ngày 29/7, PC46 ra quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” để điều tra, làm rõ những sai phạm tại Đội 5, Thanh tra giao thông (TTGT), Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng.Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng để làm rõ.