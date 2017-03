Hải Phòng: Khởi tố ba kẻ bắn cảnh sát giao thông

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nam, Phan Văn Trung (phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Đức Linh (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 29-1, ba đối tượng đi trên cùng một xe máy đến đường Ngô Gia Tự thì gặp tổ tuần tra giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP Hải Phòng, liền dùng súng bắn đạn nhựa vào lực lượng cảnh sát rồi bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, họ tiếp tục dùng súng bắn đạn nhựa và đánh võng trên đường nhằm chống lại lực lượng truy bắt. ĐX (Theo SGGP)