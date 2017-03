Hải Phòng: Khởi tố tám “quý bà” đánh bạc giữa sông

Ngoài tám phụ nữ là Nguyễn Thị Lê, Lê Châu Giang, Đoàn Thị Hòa, Lưu Thị Thu, Bùi Thị Mạc, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Thị Dung, Nguyễn Thị Phong bị khởi tố về tội đánh bạc còn có hai đàn ông cũng bị khởi tố là Nguyễn Văn Lực và Phạm Văn Tiến.

Chiều 10-2, sau một thời gian điều tra, công an đã quyết định triệt phá ổ bạc được tổ chức ở bãi giữa sông đoạn chảy qua xã Vĩnh An, tạm giữ 12 đối tượng, hai xe ôtô, năm xe môtô, một chiếc thuyền và một triệu đồng. Các đối tượng khai nhận ổ bạc đã hoạt động một thời gian, các con bạc muốn tham gia chơi bạc thì phải gửi xe máy, ôtô ở ven sông, sau đó đi thuyền ra bãi giữa sông sát phạt nhau để che mắt công an.