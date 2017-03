Hải Phòng: Không nghe lệnh, ông chủ rút súng bắn nhân viên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng tại khu vực cầu Trà Sơn - xã Mỹ Đồng - Thủy Nguyên xảy ra vào chiều ngày 3/9.



Trước đó, anh Lưu Bá Cao (SN 1982), trú tại thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng là nhân viên lái xe tải cho cơ sở kinh doanh hàng phế liệu của đối tượng Nguyễn Văn Biên (SN 1976).



Sáng ngày 1/9, nhà xưởng của Nguyễn Văn Biên xây tường bao quanh. Do thiếu công nhân, Biên huy động cả anh Cao tham gia việc xây dựng. Bất bình khi phải làm công việc không đúng chuyên môn, lại là việc lao động chân tay nặng nhọc nên anh Cao không đồng ý. Cho rằng nhân viên chống “lệnh”, Biên tức tối đòi đuổi việc anh Cao nên đã yêu cầu anh Cao giao nộp lại toàn bộ giấy tờ và chía khóa xe ô tô.



Trong quá trình bàn giao chìa khóa xe cho Biên, giữa anh Cao và Biên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, anh Cao nghĩ rằng mình nghỉ việc thì mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.



Sáng 3/9, anh Cao bất ngờ nhận được điện thoại đe dọa của chủ cũ. Buổi chiều cùng ngày, tại chân cầu Trà Sơn, Nguyễn Văn Biên cùng em ruột và em vợ đã tìm gặp được anh Cao. Tại đây, 3 anh em Biên lao vào hành hung nhân viên dã man. Quá sợ hãi, anh cao bỏ chạy. Thấy vậy, Biên bất ngờ rút súng bắn thẳng. Rất may viên đạn đi chệch đã sượt qua một người khác.



Dù đã truy sát hụt anh Cao nhưng nhóm của Biên vẫn tiếp tục truy đuổi rồi hành hung nạn nhân một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, anh Cao đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.



Hiện cơ quan công an công an huyện Thủy Nguyên đang tạm giữ các đối tượng liên quan đồng thời điều tra làm rõ sự việc.





Theo Thế Cường (DT)