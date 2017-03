Hải Phòng: Quyết chiến bằng… súng và lựu đạn

Ngày 19-9, Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ xô xát, nổ súng xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Ánh Bình Minh (thôn Khúc Giản, xã An Tiến) sáng 18-9 giữa nhóm người của doanh nghiệp này với hơn 100 tên giang hồ.

Trước đó, sáng 18-9 khu vực xung quanh bãi chứa gỗ Công ty TNHH Ánh Bình Minh chợt náo loạn khi sáu chiếc ôtô cùng hơn 30 chiếc xe máy chở theo hơn 100 thanh niên tóc nhuộm xanh, đỏ xuất hiện. Hơn 30 người trong nhóm này đã xông thẳng vào trong xưởng xẻ gỗ của công ty này tìm gặp anh Nguyễn Văn Toản - công nhân lái xe nâng ra “nói chuyện”. Một công nhân làm việc tại xưởng gỗ này cho biết chị nhìn thấy nhóm côn đồ chạy xuống căn xưởng phía sau, lao vào tấn công anh Nam - lái xe của công ty khiến anh trọng thương.

Sau đó, nhóm côn đồ quay trở lại xưởng xẻ gỗ tiếp tục chửi bới, uy hiếp nhóm công nhân làm việc ở đây. Một nhóm người của Công ty Ánh Bình Minh bèn chạy vào phòng mang ra hai khẩu súng cùng một quả lựu đạn mỏ vịt nghênh chiến. Một người đã cầm súng ngắn chĩa về phía nhóm côn đồ nổ súng thị uy, rồi lại tiếp tục bóp cò nhưng đạn không nổ.

Ông Nguyễn Thanh Toán, đội phó an ninh thôn Khúc Giản, cho biết công an đã thu giữ được vỏ và đầu đạn được bắn ra, đó là loại đạn 9 ly được bắn từ khẩu súng ngắn quân dụng, một khẩu súng ngắn K59, một khẩu súng trường cùng một lựu đạn mỏ vịt. Trưa cùng ngày, Công an huyện An Lão đã bắt giữ, triệu tập hàng chục người liên quan.

Chiều 19-9, người viết tìm tới trụ sở và nhà riêng của chủ doanh nghiệp Ánh Bình Minh để tìm hiểu vụ thanh toán nói trên nhưng không thể tiếp cận được. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm hơn 100 tên côn đồ bao vây, tấn công trụ sở Công ty Ánh Bình Minh nằm dưới trướng các trùm giang hồ Th. “sọ não”, T. “ty”, H. “trọc”, H. “con”. Đây là những tay giang hồ sống bằng hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trước đó, nhóm Th. “sọ não” (ngụ quận Kiến An) có hùn hạp tiền bạc cùng phía Công ty Ánh Bình Minh buôn bán gỗ. Sau đó do mâu thuẫn nên nhóm Th. “sọ não”, T. “ty” đã kéo đàn em tới bao vây đòi nợ.

KIM LINH