Hai phóng viên bị đánh trọng thương khi đang tác nghiệp

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, hai phóng viên Vĩnh Phú và Linh Hoàng trở lại đường Lã Xuân Oai (KP Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM) tác nghiệp sau khi báo Giao thông đăng video clip phản ánh việc “Các xe chở cát chạy tung hoành trên đường”. Trong lúc, cả hai đang ngồi trong quán cà phê MT thì một nhóm người lạ bất ngờ xuất hiện.

Liền sau đó, các đối tượng này đã xông vào đánh đấm hai phóng viên. Một người trong số chúng đã dùng đá ném vào đầu Linh Hoàng.





Hai phóng viên báo Giao thông tại cơ quan điều tra



Qúa hoảng loạn, Vĩnh Phú và Linh Hoàng đã vội bỏ lại xe máy và tháo chạy. Tuy thấy hai phóng viên đã đổ máu, nhóm đối tượng trên vẫn cương quyết truy đuổi, hành hung người. Phải đến khi, hai phóng viên núp mình dưới bờ sông thì bọn chúng mới chịu rời đi.

Ghi nhận tại hiện trường, quán cà phê MT đầy những vết máu của hai phóng viên. Bàn ghế bị đập phá tan tành. Chủ quán là chị Lê Thị Hồng Thủy (SN 1978) đã nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, công an Quận 9 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm hai phóng viên. Sau hơn 30 phút trấn an tinh thần, công an mới đưa được Linh Hoàng và Vĩnh Phúc rời chỗ nấp.

Liền sau đó, hai phóng viên trên đã được đưa đến bênh viên Đa khoa Quận 9 để điều trị. Bước đầu, theo chuẩn đoán của các bác sĩ tại đây, Linh Hoàng và Vĩnh Phúc bị chấn thương phần đầu và cần theo dõi để tránh diễn biến xấu.