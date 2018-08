Hải quan thông tin về hành trình phá vụ 100 bánh cocaine

Sáng 15-8, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) do ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.



Số cocaine bị thu giữ-ảnh:TK

Ban Chỉ đạo 389 đặc biệt quan tâm, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong đó là Cục Hải quan tỉnh thông tin thêm về quá trình đấu tranh, bắt giữ 100 bánh cocaine trong container phế liệu ngày 24-7 vừa qua.

Kiểm tra gần 100 container nhưng không thấy ma túy



Ông Nguyễn Thanh Sang, Cục phó Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin: Đặc điểm của cảng Bà Rịa- Vũng Tàu là cảng nước sâu, đón những tàu lớn đi trực tiếp từ Châu Âu, Mỹ… Lộ trình đi của các tàu qua nhiều cảng trên thế giới.

Do đó đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn đối với hoạt động buôn lậu, chủ yếu là ma túy. Bởi chỉ có buôn bán ma túy các đối tượng mới sử dụng những đường vận chuyển dích dắc như thế này. Thứ nhất lợi dụng tuyến đường, thứ hai là giấu được nguồn gốc của hàng hóa, cơ quan chức năng khó truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng.

Xác định được điều này, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngay từ đầu năm 2018 xây dựng hai chuyên án về phòng chống ma túy và phòng chống vận chuyển trái phép động vật hoang dã…

Cục Hải quan tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia thu thập thông tin liên quan. Gồm Đội phương tiện vận tải xuất nhập cảnh nằm trong đội liên ngành cùng với Biên phòng, Cảng vụ; lực lượng phòng Chống Buôn lậu của Hải quan tại địa phương; lực lượng Kiểm soát hành lý được đào tạo chuyên về kiểm soát logistic và ma túy, thực hiện theo biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam với cơ quan phòng chống Ma túy của Liên Hiệp Quốc.

“Ngay từ khi triển khai chuyên án, tất cả thông tin về các chuyến tàu, container nhập cảnh vào Bà Rịa- Vũng Tàu đều được các đơn vị liên quan sàng lọc, xác định nghi vấn. Sau đó, các thông tin được chuyển về cảng để đưa vào diện giám sát trọng điểm. Đối với những trường hợp cần khám xét ngay sẽ tiến hành ngay. Trường hợp phải chờ tờ khai sau đó chúng tôi cũng đã khám xét. Số lượng khám xét trên dưới gần 100 container nhưng vẫn không phát hiện được ma túy giấu trong đó. Tuy nhiên qua đó lại được phát hiện một số mặt hàng buôn lậu khác để kịp thời xử lý”- ông Sang cho biết.

Mở container ra thấy ngay ma túy

Sau đó, Cục Hải quan tỉnh nhận được nguồn thông tin khá chính xác về container nghi vấn chở số lượng lớn cocaine trên.

Lộ trình đi của số containe bên trong có 100 bánh cocaine không phải chỉ được vận chuyển bởi một tàu duy nhất là tàu Mark Shenzhen (quốc tịch Liberia). Qua xác minh thực tế, container hàng xuất phát từ cảng Trinidad và Tobago (thuộc châu Mỹ) sau đó xuống một chiếc tàu khác để đi qua Panama.

Tới Panama, hàng được bốc dỡ xuống bãi, chở bằng đường bộ đưa sang một cảng khác cũng thuộc Panama. Tiếp đấy, hàng lại được đưa xuống tàu để chở qua Trung Quốc. Đến Trung Quốc, hàng mới được chuyển qua tàu Mark Shenzhen để về cảng Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam chiều 24-7.

“Khi xác định chính xác, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng biên phòng, công an tỉnh để kiểm tra container. Vừa mở container ra chúng ta đã thấy ngay, đúng như tài liệu của chuyên gia nước ngoài đã cung cấp, hướng dẫn. Ngay trong đêm, sau khi test nhanh 100 bánh cocaine chúng tôi đã bàn giao cho công an để đảm bảo an toàn. ”- ông Sang trao đổi thêm...

Sau khi ông Sang thông tin, phía công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho hay, kết quả giám định cho thấy số vật chứng thu giữ 100 bánh đều là cocaine. Hiện vụ việc được khởi tố vụ án để điều tra. Các ĐTV của Cục Cảnh sát PCTP về Ma túy cũng đã được tăng cường vào để phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra. Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với cảnh sát Quốc tế để điều tra làm rõ.

Sau khi nghe báo cáo, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 đã đánh giá cao, biểu dương và trao Thư khen của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vì thành tích trên.

Ông Thế nhấn mạnh “Việt Nam không phải nơi tiêu thụ mặt hàng cocaine mà được cho là nơi trung chuyển. Tuy nhiên trong vụ việc này, rõ ràng điểm đến cuối cùng của số hàng là cảng Bà Rịa- Vũng Tàu. Vì thế đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”.