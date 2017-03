Hai SV bị nhóm côn đồ tra tấn nơi nghĩa địa

Ngày 30/9, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết: Vụ án đã được khởi tố và 8 đối tượng liên quan bị bắt về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". Cơ quan điều tra tiếp tục chờ kết quả giám định thương tích các bị hại để củng cố hồ sơ khởi tố tiếp những kẻ côn đồ về hành vi "cố ý gây thương tích", "đập phá tài sản", "cưỡng đoạt tài sản"...

Sự việc xảy ra vào chiều 11/9. Trực ban Công an TP Tam Kỳ nhận được điện thoại của một người dân ở khối phố 5, phường An Xuân, báo cáo có nhiều đối tượng sử dụng hung khí như: mã tấu, dao... ngang nhiên đến bắt hai sinh viên học Trường Trung cấp Nghề Quảng Nam là Lương Quốc Hùng (19 tuổi), trú ở phường Hòa Thuận, Tam Kỳ và Nguyễn Văn Đông (19 tuổi), trú xã Trang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai, ép lên xe taxi và chở đi đâu không rõ.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không giải cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, nên lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ lập tức cử tổ trinh sát xuống địa bàn xác minh.

Từ nguồn tin của Tổng đài Taxi Mai Linh ở TP Tam Kỳ, các trinh sát lần theo dấu vết chiếc xe chở nhóm côn đồ bắt người trái phép chạy về hướng xã Tam Ngọc và nhanh chóng bao vây khu vực nghĩa địa Gò Da, nơi chúng dẫn hai sinh viên vào để tra tấn, hành hạ.



Một số đối tượng trong nhóm côn đồ bị Công an TP Tam Kỳ bắt tạm giam.

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp nên một số đối tượng nhanh chân tẩu thoát, tổ trinh sát tóm được Nguyễn Cao Thắng (17 tuổi), trú ở phường Hòa Hương, Tam Kỳ; Lê Văn Hậu (16 tuổi), Trần Văn Vũ (17 tuổi), cùng trú xã Tam Ngọc, Phú Ninh và Trần Xuân Phú (18 tuổi), trú tại xã Tam Xuân 1, Núi Thành. Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ và người bị hại, CSĐT Công an TP Tam Kỳ xác định: Nguyễn Duy Minh (21 tuổi), trú xã Tam An, Phú Ninh là đối tượng cầm đầu.

Tiếp đó, đồng loạt triển khai lực lượng bắt khẩn cấp thêm những đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi), trú ở Quế Sơn; Nguyễn Văn Quý (25 tuổi), trú ở phường Trường Xuân, Tam Kỳ và Nguyễn Văn Trung (21 tuổi), trú tại thôn 7, xã Tam Ngọc, Phú Ninh...

Các đối tượng khai nhận, vào chiều 11/9, chúng tổ chức nhậu nhẹt và Nguyễn Duy Minh rủ đi đánh một số sinh viên ở trọ khu vực nhà dân phía sau Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, vì cho rằng họ lấy trộm xe đạp của bạn gái y. Cả bọn đồng ý, Minh về lấy mã tấu đưa cho Trung và Quý mỗi người một cây, số còn lại sử dụng dao, cây gỗ làm vũ khí đi bộ đến chỗ Nguyễn Văn Đông thuê trọ.

Lúc này, Đông và Hùng là bạn học lớp đang nghỉ trưa, bọn chúng đập cửa kính mở chốt cửa và xông vào đánh đập hai người không thương tiếc, rồi Minh điện thoại cho taxi tới, dùng mã tấu kề cổ buộc Đông ra xe; Hùng cũng bị Nguyễn Anh Tuấn kéo đi theo.

Rất nhiều người dân ở xung quanh thấy chuyện bất bình chạy tới can ngăn, song bị bọn côn đồ hung ác đe dọa nên chỉ biết điện thoại báo Công an nhờ giải cứu...

Thực chất, Minh bịa chuyện sinh viên trộm xe đạp để rủ cả bọn đi gây hấn, bắt người đánh đập do trước đó có mâu thuẫn cá nhân với một thanh niên tên Thuần, trọ ở khối phố 5, phường An Xuân, trong một quán karaoke. Trung tá Phạm Hồng Quang, cán bộ điều tra Công an TP Tam Kỳ cho biết: Các đối tượng phạm tội tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất côn đồ và nhiều trường hợp đã có tiền án, tiền sự.



