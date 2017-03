Hai tay trộm linh kiện ô tô sa lưới

(PL)- Ngày 21-2, Công an phường Thống Nhất tiến hành lập hồ sơ để chuyển hai nghi can Lê Tuấn Vũ và Nguyễn Huy Cường (cùng ngụ TP.HCM) đến công an (TP Biên Hòa, Đồng Nai) xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.