Hai tên trộm xe máy sa lưới

Trước đó, từ tin trình báo của người dân, Công an TP Cao Lãnh phối hợp cùng Công an xã Tân Mỹ đã phát hiện và bắt quả tang Tính và Mến khi đang đi tiêu thụ chiếc xe gắn máy BKS 66F2 - 5573, tài sản do trộm mà có.

Tại cơ quan Công an, cả 2 thừa nhận vừa “đá nóng” chiếc xe gắn máy nói trên tại địa bàn huyện Lấp Vò. Ngoài ra, cả 2 thừa nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ “đá nóng” xe gắn máy trên địa bàn huyện Tân Hồng và thị xã Sa Đéc.





Theo Huy Vũ (CAND)